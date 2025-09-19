İSTANBUL 25°C / 17°C
  Barcelona'ya galibiyet Rashford'un golleriyle geldi
Spor

Barcelona'ya galibiyet Rashford'un golleriyle geldi

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi rakibini Marcus Rashford'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

19 Eylül 2025 Cuma 00:22
Barcelona'ya galibiyet Rashford'un golleriyle geldi
Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.

Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan BArcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

