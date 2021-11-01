Barcelona'ya kötü haber: Sergio Agüero 3 ay yok

1 Kasım 2021 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:06

İspanya La Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu.

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu.

Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemeler de yapıldı ve 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

NEFES DARLIĞI NEDENİYLE KARŞILAŞMAYI YARIDA BIRAKMIŞTI



Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.