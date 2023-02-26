Barcelona'ya Marcus Thuram önerisi

UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Barcelona'ya, transferde sürpriz bir öneri geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda biten Marcus Thuram Katalan devine önerildi.

Barcelona'nın, bonservissiz olması ve çok yönlülüğü sebebiyle 25 yaşındaki yıldıza sıcak baktığı belirtildi.

Thuram'ın, babası Lilian Thuram'ın da formasını giydiği Barcelona'ya gitmeye istekli olduğu ifade edildi.

Thuram ile ayrıca Paris Saint-Germain, Chelsea, Inter, Atletico Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon Mönchengladbach forması altında 23 maça çıkan Thuram, 14 kez fileleri havalandırdı.