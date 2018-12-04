Barcelona'ya Rafinha'dan kötü haber

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rafinha'nın kulüp doktorlarının da gözetimi altında doktor Ramon Cugat tarafından yapılan iyi bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Rafinha, 24 Kasım'da oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Barcelona maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga'da 4, 1 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta oynamıştı.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

25 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının eylül ayında sağ dizindeki çapraz bağlardan sakatlık geçirmiş ve 202 gün sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak 2017 yılının nisan ayında yine sağ dizinden sakatlanan Rafinha, 290 gün takımdaki yerini alamamıştı.

(AA)