Barcelona'ya UEFA'dan seyircisiz oynama cezası!

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Barcelona, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Uzun bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Barcelona rakibine 2-1 kaybetti.

UEFA'dan bugün yapılan açıklamada Barcelona taraftarlarının 1 deplasman maçından men edildiği belirtildi.

Açıklamada, Barcelona'ya verilen cezanın Monaco maçında tribünde yer alan bir pankarttaki ırkçı ifadelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon da benzer bir olaydan dolayı uyarı alan Barcelona, ihlalin ikinci kez olmasının ardından ceza aldı.

BARCELONA'DAN BİLET İADESİ

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Kızılyıldız maçına bilet alan taraftarlara bilet iadesi yapılacağını açıkladı. UEFA 1 maçlık men cezasına ek olarak Katalan ekibine 10 bin euro para cezası verdi.

Barcelona Başkan Yardımcısı Elena Fort, açılan pankartı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Fort açıklamasında, "Kulübü sevdiğini söyleyen birinin bu şekilde davranması üzücü. Bu bir daha asla tekrarlanmamalı. Barcelona, Kızılyıldız maçında bu yaptırımı uygulayacak." dedi.