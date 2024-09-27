İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1824
  • EURO
    38,2077
  • ALTIN
    2907.93
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'ya UEFA'dan seyircisiz oynama cezası!
Spor

Barcelona'ya UEFA'dan seyircisiz oynama cezası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Monaco maçının ardından Barcelona taraftarı, 1 deplasman maçı için ceza aldı.

27 Eylül 2024 Cuma 21:56 - Güncelleme:
Barcelona'ya UEFA'dan seyircisiz oynama cezası!
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Barcelona, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Uzun bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Barcelona rakibine 2-1 kaybetti.

UEFA'dan bugün yapılan açıklamada Barcelona taraftarlarının 1 deplasman maçından men edildiği belirtildi.

Açıklamada, Barcelona'ya verilen cezanın Monaco maçında tribünde yer alan bir pankarttaki ırkçı ifadelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon da benzer bir olaydan dolayı uyarı alan Barcelona, ihlalin ikinci kez olmasının ardından ceza aldı.

BARCELONA'DAN BİLET İADESİ

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Kızılyıldız maçına bilet alan taraftarlara bilet iadesi yapılacağını açıkladı. UEFA 1 maçlık men cezasına ek olarak Katalan ekibine 10 bin euro para cezası verdi.

Barcelona Başkan Yardımcısı Elena Fort, açılan pankartı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Fort açıklamasında, "Kulübü sevdiğini söyleyen birinin bu şekilde davranması üzücü. Bu bir daha asla tekrarlanmamalı. Barcelona, Kızılyıldız maçında bu yaptırımı uygulayacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.