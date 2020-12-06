06 Aralık 2020 Pazar 01:02 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 01:04

Maçın henüz 8. dakikasında Alvaro Gimenez'in golüyle öne geçerek başlayan Cadiz, Barcelona karşısında ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda tempoyu arttıran Barcelona 57. dakikada Alcala'nın golüyle eşitliği yakaladı. 62. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo oyuna girdi ve 1 dakika sonra attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları gol için yeterli olmadı ve Cadiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Cadiz 18 puana yükselirken Barcelona ise 12 puanda kaldı ve lider Atletico Madrid'in 12 puan gerisinde kaldı.