Barcelona'yı ileri üçlüsü uçurdu
LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Eibar'ı 3-0 yendi.
Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Antoine Griezmann, 58. dakikada Lionel Messi ve 66. dakikada da Luis Suarez kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona 19 puana yükselirken Eibar ise 9 puanda kaldı.
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