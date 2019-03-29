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'Barcelona'yı reddettiğim için pişman değilim'

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer etmek istediği forvet oyuncusu Odion Ighalo, Barcelona'yı reddedip neden Çin'de kaldığını söyledi.

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Sezon başında Fenerbahçe'nin forvet transferi adayları arasında yer alan Nijeryalı forvet Odion Ighalo, Barcelona'yı neden reddettiğini açıkladı.

Barcelona yerine Çin'de kalmayı tercih eden Ighalo, tercihini ''Menajerim Barcelona'nın kiralama konusunda benle ilgili olduğunu söyledi. İspanya tecrübesi olan bir forvet arıyorlarmış. Aslında 6 aylığına yedek oynayacak birisini arıyorlardı. Barcelona'da oynamayı herkes hayal eder. Ama tüm saygımla söylüyorum ki, Çin'de 21 gol atmıştım ve bir yerde kısa vadeli bir oyuncu olmaktan fazlasını hak ediyordum.'' sözleriyle açıkladı.

''PİŞMAN DEĞİLİM, MUTLUYUM''

Nijeryalı forvet, ''Böyle düşündükten sonra Barcelona'nın teklifini reddettik. Kolay bir tercih oldu. Çin'de kalıp Shanghai Shenhua ile uzun süreli sözleşme imzalamayı tercih ettim.'' sözlerini kullandı.

Barcelona'yı reddettikten sonra Çin ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ighalo, ''Kendi kararıma saygı duyuyorum. Bir pişmanlığım yok çünkü Shanghai Shenhua'da kendimi mutlu hissediyorum.'' dedi.

(Sporx)

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