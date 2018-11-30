Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barış Alıcı forma şansını iyi kullandı! 'Haftalardır bunu bekliyordum'

Dinamo Zagreb maçında sahaya ilk 11'de çıkan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Barış Alıcı, önemli açıklamarda yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taraftarın uzun süredir ilk 11’de oynamasını beklediği Barış Alıcı, sonunda Dinamo Zagreb maçında sahadaydı. Maç eksiğine rağmen 90 dakika sahada kalan futbolcu, sağ kanada hareket getirdi. Ayrıca çalımları ve paslarıyla da kalitesini gösterdi.

Maçın adından performansını sorduğumuz futbolcu “Haftalardır bu günü bekliyordum” ifadesini kullandı.

İlk 11’de yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve daha da iyi olacağını kaydeden futbolcu, Kasımpaşa maçında önemli görev üstlenecek. Ayew’in sakatlığı sebebiyle sağ kanatta forma yine Barış’ın olacak.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA