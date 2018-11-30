Barış Alıcı forma şansını iyi kullandı! 'Haftalardır bunu bekliyordum'

Taraftarın uzun süredir ilk 11’de oynamasını beklediği Barış Alıcı, sonunda Dinamo Zagreb maçında sahadaydı. Maç eksiğine rağmen 90 dakika sahada kalan futbolcu, sağ kanada hareket getirdi. Ayrıca çalımları ve paslarıyla da kalitesini gösterdi.

Maçın adından performansını sorduğumuz futbolcu “Haftalardır bu günü bekliyordum” ifadesini kullandı.

İlk 11’de yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve daha da iyi olacağını kaydeden futbolcu, Kasımpaşa maçında önemli görev üstlenecek. Ayew’in sakatlığı sebebiyle sağ kanatta forma yine Barış’ın olacak.

(Skorer)