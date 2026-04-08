  • Barış Alper santrforda parlıyor! Dikkat çeken performans
Spor

Barış Alper santrforda parlıyor! Dikkat çeken performans

Barış Alper Yılmaz, Göztepe karşısında santrfor olarak başladığı maçta golünü kaydetti. Milli futbolcu, bu sezon farklı rolünde de skora katkı vermeye devam etti.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 21:16
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Sarı kırmızılılarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, mücadeleye santrfor pozisyonunda başladı. Barış Alper Yılmaz maçta golünü kaydederken, dikkat çeken bir istatistiğe ise imza attı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligde santrfor olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek, toplamda 8 gole direkt olarak etki etti.

Milli futbolcunun santrfor pozisyonunda görev aldığı maçlar ve skor katkısı şu şekilde;

Gaziantep FK maçı, 1 Gol, 1 Asist

Fatih Karagümrük maçı, 1 Gol, 1 Asist

Gençlerbirliği maçı, 1 Gol, 1 Asist

Konyaspor maçı, skora katkı yapamadı

Göztepe: maçı, 1 Gol

