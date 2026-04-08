Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Sarı kırmızılılarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, mücadeleye santrfor pozisyonunda başladı. Barış Alper Yılmaz maçta golünü kaydederken, dikkat çeken bir istatistiğe ise imza attı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligde santrfor olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek, toplamda 8 gole direkt olarak etki etti.

Milli futbolcunun santrfor pozisyonunda görev aldığı maçlar ve skor katkısı şu şekilde;

Gaziantep FK maçı, 1 Gol, 1 Asist

Fatih Karagümrük maçı, 1 Gol, 1 Asist

Gençlerbirliği maçı, 1 Gol, 1 Asist

Konyaspor maçı, skora katkı yapamadı

Göztepe: maçı, 1 Gol