Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Temmuz 2021'de transfer olduğu Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Barış Alper, Elfsborg maçına kadar geçen sürede 122 resmi müsabakaya çıkıp, 15 kez ağları havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 14'ünü Süper Lig'de 1'ini ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.

İsveç temsilcisi Elfsborg mücadelesiyle Galatasaray'daki 24. Avrupa kupası maçına çıkan Barış Alper, bu kulvarda ilk kez skor katkısı verdi.