Avrupa'da oynama hedefi bulunan milli futbolcu için sarı kırmızılı yönetim en az 30 milyon avro bonservis bekliyor. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Galatasaray'da şampiyonluklarla dolu 3 sezonu geride bırakan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinde de forma giymeyi hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve West Ham United'ın yakından takip ettiği öğrenildi. Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'in de genç futbolcuyu transfer listesine aldığı Alman basınına da yansıyan haberler arasında. Barış Alper'in önceliğinin ise Premier Lig olduğu öğrenildi.

EN AZ 30 MİLYON EURO

Ancak milli futbolcu, Avrupa'nın 4 büyük liginden tekliflere de açık. Teknik direktör Okan Buruk, 3 sezondur en çok güvendiği isimlerden olan 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda da kadroda tutmak istiyor. Galatasaray yönetiminin de başarılı hücum oyuncusu için 30 milyon avronun aşağısında gelen teklifleri kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılı yönetim ayrıca olası bir ayrılıkta sözleşmeye 'sonraki satıştan pay da eklemeyi düşünüyor. Barış Alper, geride kalan sezonda 48 maçta 14 gol 6 asist yaparak kariyerinin hem en golcü hem de en skorer sezonunu yaşamıştı.