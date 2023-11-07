Barış Alper Yılmaz: Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İki takım içinde zor bir maç olacağını söyleyen Barış Alper Yılmaz, "İki taraf içinde çok önemli ve zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız. İlk maçta çok iyi bir Galatasaray vardı ama pozisyonları değerlendiremedik. Umarım yarın da aynı performansı sahaya yansıtacağız. Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarı var. Umarım kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz." dedi.

Performansının inişli-çıkışlı olduğunu söyleyen Barış Alper Yılmaz, "Her maça farklı farklı bakmıyorum. Performansımda iniş çıkışlar oluyor. Sadece hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum." dedi.

Ne kadar faydalı olursa o kadar mutlu olduğunu söyleyen Barış Alper Yılmaz, "Anlık değil, süreç olarak bakıyorum. Hocam ile sürekli iletişim içindeyim. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Ne kadar faydalı olursam o kadar mutlu olurum." ifadelerini kullandı.