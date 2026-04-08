Spor

Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'da kaptan olmak gurur verici

Barış Alper Yılmaz, Göztepe galibiyetinin ardından Lucescu'yu anarken takımın büyük hedeflere odaklandığını vurguladı. Genç futbolcu, Galatasaray'da kaptanlık yapmanın gurur verici olduğunu belirtirken sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 22:59
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

MIRCEA LUCESCU İÇİN AÇIKLAMA

Mircea Lucescu'yu anan Barış Alper, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

"GALATASARAY'DA KAPTAN OLMAK GURUR VERİCİ"

Kaptanlık yapmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'da kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"PANİK ATAK VAR; BANA BİR ŞEY OLMAZ İNŞALLAH"

Sağlık durumuna da değinen genç yıldız, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Maganda veli okulu bastı! Öğrencilerin gözü önünde küfürler yağdırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
