Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılarda 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR ŞARTLAR ALTINDA OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Barış, "Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder." dedi.

"HER ZAMAN EKSTRA YAPIYORUM"

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

"HARRY KEWELL'A SELAM OLSUN"

Harry Kewell'ın klasikleşen gol sevincini yapan Barış Alper Yılmaz, konuyla ilgili "Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu." ifadelerini kullandı.