Galatasaray'ın başarılı yıldızı Barış Alper Yılmaz Suudi ekibi NEOM'un teklifinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Ancak sarı kırmızılı ekibin söz verilen ayrılık talebini onaylanmamasıyla bağlar koptu. Barış'ın ayrılık için çıkardığı krizle büyük şaşkınlık yaşayan yönetim ise diretmeme kararı aldı. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 09:09
Yeni sezonu Sane ve Osimhen transferleriyle iddialı şekilde açan Galatasaray'da pozitif hava, Barış Alper Yılmaz kriziyle bir nebze karardı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla yarışmayı arzu eden ve yıldız isimleri satmak istemeyen Cim-Bom, Suudi Arabistan'dan çılgın teklif alan milli yıldızın ayrılma ısrarıyla şaşkına uğradı. Suudi takımlarından NEOM'dan yıllık 10 milyon euroyu geçen maaş önerisi alan Barış, 'söz verilen' ayrılık talebinin onaylanmamasıyla bağları kopardı. Akşam Gazetesi olarak perde arkasını araladık ve detaylara ulaştık:

KEÇİÖREN'İN PAYI KARŞILANIYOR

Kulüple yaptığı görüşmede NEOM'un teklifinin kabul edilmesini isteyen Barış, "40+5 milyon euruoyu getirirsen olur" sözünü cebine koydu. Geçen sezon da ayrılık için izin isteyen yıldız futbolcu Suudi ekibinden beklenen teklifi Galatasaray'a ulaştırdı. NEOM kulübü Keçiören'e verilecek %20 payı karşılamayı da kabul etti. Yönetim ise Barış'ın ayrılığına izin vermedi. Bu durum karşısında hayli öfkelenen milli futbolcu, antrenmanları boykot etme kararı aldı. Son 4 idmana çıkmayan oyuncu, hem takımda hem taraftarda moral bozukluğuna sebep oldu.

ZANİOLO'YA YENİ ŞANS DOĞDU

3 şampiyonlukta büyük katkısı bulunan ve taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Barış'ın ayrılık için çıkardığı krizle büyük şaşkınlık yaşayan yönetim ise diretmeme kararı aldı. Oyuncunun Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Udinese'nin talip olduğu Zaniolo'nun ise takımda kalma olasılığı arttı. Sarı-Kırmızılı forma ile devam etmek isteyen İtalyan yıldız, hatalarının farkında ve kendini affettirmek istiyor. Yönetim, Barış'ın durumu nedeniyle Zaniolo'nun sürecini de beklemeye aldı.

