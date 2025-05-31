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Spor

Barış Alper Yılmaz için tek kelimelik açıklama! Takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün verdiği röportajda Avrupa'da oynamak istediğini açıklamıştı. Milli futbolcunun babası, Başakşehir maçı sonrası Barış Alper'in ayrılık ihtimali hakkında konuştu.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz için tek kelimelik açıklama! Takımdan ayrılıyor mu?
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kapanış maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'a ayrılık iddiaları soruldu.

Çocuğunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Yüksel Yılmaz, iki ellerini yana açarak "kısmet" cevabını verdi.

Adı özellikle Premier Lig ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 48 maçta forma giydi. 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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