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Spor

Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk görüştü

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, geçirdiği kaza sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk görüştü
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Memleketi Rize'ye giderken Giresun'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle korkutan, ancak kazadan herhangi bir yara almadan kurtulan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, her gün teknik ekiple görüşme gerçekleştiriyor.

TEKLİFLERİ UMURSAMIYOR

Okan Buruk'la yaptığı son konuşmada, "Çok iyi durumdayım, takıma katılacağım günü iple çekiyorum" diyen genç oyuncu, adının transferde birçok Avrupa kulübüyle anılmasını ise önemsemiyor. Milli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında başarılı olmak istediğini ifade ediyor.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 lig maçında 4 gol 2 asist kaydetti.

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