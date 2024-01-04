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Spor

Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında sağ bekte

Galatasaray'da Konyaspor maçında cezalı Sacha Boey'in yerine Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev yapacak.

Sbaah4 Ocak 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında sağ bekte
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Galatasaray'da Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve eksiklerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.

BARIŞ ALPER SAĞ BEKE

Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek. Sağ bekte ise sürpriz bir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi. Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında şans bulacak. A Milli Takım'da oyun içinde sağ beke geçmiş olan Barış Alper, Sacha Boey'in yerini doldurmaya çalışacak.

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