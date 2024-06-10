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Spor

Barış Alper Yılmaz, milli takımdaki 2. golünü attı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Polonya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. gol sevincini yaşadı.

IHA10 Haziran 2024 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, milli takımdaki 2. golünü attı
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A Milli Futbol Takımı, özel maçta başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile oynadı ve 2-1'lik skorla kaybetti. Millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper, Kenan Yıldız'dan aldığı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 15. maçında 2. golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, 46. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

  • Barış Alper Yılmaz
  • Milli Futbol Takımı
  • Polonya Maçı

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