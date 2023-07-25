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Spor

Barış Alper Yılmaz piyangosu! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla birçok ekibin radarına giren Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısı çalınmak üzere. İtalyan devi, Barış Alper Yılmaz transferi için Galatasaray ile temaslara başlayacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Temmuz 2023 Salı 22:02 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz piyangosu! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak
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Hollanda'dan PSV ve Ajax ve Fransa'dan Rennes gibi birçok ekibin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için İtalyan devinin harekete geçeceği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz transferi için önerilecek rakam ise belli oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 10 MİLYON EURO AYIRDILAR

Lazio bu transfer için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayırdı. Özellkle Lazio'nun teknik ismi Maurizio Sarri'nin bu transferi çok istediği ve İtalyan ekibinin transferi bitirmek için bütün koşulları seferber edeceği öğrenildi.

1.LİG'DEN GELMİŞTİ

Başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz 2021/2022 sezonunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde yaptığı çıkışla adından söz ettirmiş ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösteriliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi. Milli oyuncu bu maçlarda 8 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Barış Alper Yılmaz, toplamda 1.178 dakika sahada kaldı.

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