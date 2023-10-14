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Spor

Barış Alper Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi

Hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi
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A Milli Takım oyuncularımızdan Barış Alper Yılmaz, Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde oynayacağımız Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Barış Alper, "Çok zor bir maçı kazandık. Golden daha önemli şeyler var. Takım olarak reaksiyon verdik. Zor maçtı ama yendik. Şu anda lideriz ve mutluyuz" dedi.

Genç oyuncu, 'Maç heyecanı var ama biz lider olarak sahaya çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacacağız.' ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'a gol anını anlatan Barış Alper, 'Golden sonra daha önemli olan takım arkadaşlarımın mücadelesi. Kalecinin açıldığını gördüm, vurdum ve güzel bir gol oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Hakkında çıkan Milan kulübüyle transfer iddialarıyla da konuşan golcü oyuncu, 'Onları görmek güzel ama ben daha yolun başındayım. Daha çok çalışmam gerekiyor. Eksiklerim var ama bunların üstesinden geleceğim' şeklinde konuştu.

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