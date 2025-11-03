Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom'a transfer olmak isteyen ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından bu isteği veto edilen Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki performansıyla taraftarların dikkatini çekmiş durumda. Bodo Glimt ve Trabzonspor maçlarında bazı taraftar grupları tarafından ıslıklanan Barış Alper'in Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı her açıklamada 25 yaşındaki oyuncusunun arkasında olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Barış Alper ise Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mental olarak düşecek bir çocuk değilim" diyerek pes etmeyeceğini vurguladı.

KARAR DEVRE ARASI

Barış Alper, son dönemdeki formsuz performansına rağmen Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Roma, Napoli ve Stuttgart yetkililerinin, 25 yaşındaki yıldızı Bodo Glimt maçında yakından takip ettiği öğrenildi. Bu üç kulübün, Çarşamba günü oynanacak Ajax karşılaşmasında da tribünde olacağı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi Neom'un da Barış Alper'e olan ilgisi sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncusu hakkında gelen tüm teklifleri ocak ayında masaya yatırmayı planlıyor. Yönetim, 25 yaşındaki milli futbolcu için bonservis alt limitini 40 milyon euro olarak belirledi.

BONUSLARLA 5.5 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz'ın 2028 yılında sona erecek sözleşmesinde bazı iyileştirmelere gitti. Başarılı oyuncunun yıllık ücreti 3.5 milyon euro seviyesine yükseldi. Ayrıca yeni sözleşmeye çeşitli bonus maddeleri de eklendi. Bu kolay elde edilebilen bonuslarla birlikte Barış Alper'in yıllık kazancı yaklaşık 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu sezon şu ana kadar 12 resmi maçta forma giydi. Süper Lig'de 9 maçta 3 gol ve 3 asist üreten milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 asistlik performans sergiledi.