Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve Milli Takım forması altında bu sezon gösterdiği harika performans sayesinde Avrupa arenasında adından sıkça söz ettiriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot'un istediği 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberin detayında ise başarılı oyuncunun Borussia Dortmund, Brighton ve Ajax'ın radarında olduğu da dile getirildi. Hakkında sıkça transfer haberleri çıkan oyuncu için Sky Sports Almanya muhabiri Dennis Bayer de ortaya flaş bir iddia attı.

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Habere göre; Barış Alper Yılmaz, bu yaz Galatasaray'dan ayrılabilir. Barış'a Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den yoğun ilgi bulunmakta. Hangi takımların genç oyuncu ile ilgilendiği henüz belli değil. Piyasa değeri 17 milyon euro olan yetenekli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.