İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz'a dev kanca! Premier Lig ekibi düğmeye bastı
Spor

Barış Alper Yılmaz'a dev kanca! Premier Lig ekibi düğmeye bastı

Euro 2024'teki inanılmaz performansıyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için İngiliz devi düğmeye bastı. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un özellikle istediği oyuncu için Premier Lig ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

Akşam13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'a dev kanca! Premier Lig ekibi düğmeye bastı
ABONE OL

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve Milli Takım forması altında bu sezon gösterdiği harika performans sayesinde Avrupa arenasında adından sıkça söz ettiriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot'un istediği 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberin detayında ise başarılı oyuncunun Borussia Dortmund, Brighton ve Ajax'ın radarında olduğu da dile getirildi. Hakkında sıkça transfer haberleri çıkan oyuncu için Sky Sports Almanya muhabiri Dennis Bayer de ortaya flaş bir iddia attı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Habere göre; Barış Alper Yılmaz, bu yaz Galatasaray'dan ayrılabilir. Barış'a Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den yoğun ilgi bulunmakta. Hangi takımların genç oyuncu ile ilgilendiği henüz belli değil. Piyasa değeri 17 milyon euro olan yetenekli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.