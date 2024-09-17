İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,103
  • EURO
    37,9042
  • ALTIN
    2815.22
  • BIST100
    9758.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barış Alper Yılmaz'dan derbi mesajı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk etti. Galatasaray maçı 3-1 kazandı. Maçın ardından Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz; 'Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız.' sözlerini sarfetti.

17 Eylül 2024 Salı 23:03 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan derbi mesajı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Galatasaray oyuncuları Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi açıklamasında; "İyi bir maç geçirdik. Derbi öncesi galibiyet kendimize güven kazandıracaktır. 3 tane böyle forvetin olması pozitif. Derbi benim için önemli bir durum olacak. Gol atmak ve kazanmak istiyorum." dedi.

"GÜZEL BİR DERBİ BİZİ BEKLİYOR"

Barış Alper Yılmaz ise; "Çok güzel ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız." sözlerini sarfetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.