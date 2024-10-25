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Spor

Barış Alper Yılmaz'ın golü haftanın golüne aday

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Elfsborg ağlarına attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday oldu.

AA25 Ekim 2024 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'ın golü haftanın golüne aday
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Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

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