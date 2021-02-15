Barış Alper Yılmaz'ın hayali Avrupa'da oynamak

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:52

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da forma giymenin hedefleri arasından olduğunu belirterek, "Her insanın hedefi olduğu gibi en iyi takımlarda oynamak da bir hedef. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın, bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir." diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper, "Genç futbolcu kardeşlerimin Avrupa'da çok iyi işler çıkaracağını biliyorum. Çok iyi genç arkadaşlarım var, onlara başarılar diliyorum. Hayallerim ve hedeflerim var. Kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Ben hedeflerime tek tek bakıyorum. Şu an kulübümde bir şeyler başaracağıma inanıyorum. Sonrası nasip." ifadelerini kullandı.

Kamptaki oyuncuların birbirine alıştığını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, "Yeni geldik ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Denk bir gruba düştük iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak en iyi yere gitmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

