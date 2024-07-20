Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere seyahati soru işaretlerine neden oldu

Galatasaray ve A Milli Takım'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'ın adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılıyor.

SORU İŞARETİ YARATTI

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitmiş ve sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımı, "Transfer için mi gitti?" sorusunu akıllara getirdi.

24 yaşındaki futbolcunun adı İngiltere'den; Liverpool, Manchester United, Brighton ve Aston Villa gibi takımlarla anılıyor. Almanya'dan da Borussia Dortmund, Barış Alper'i takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Galatasaray, başarılı futbolcusu için 30 milyon euro'dan düşük bir bonservis kabul etmeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ve A Milli Takım'da sezonu 70 maçla tamamlayan Barış Alper Yılmaz, 9 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.