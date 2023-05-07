Barış Alper'in yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbiye damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, sezon içinde Sivas deplasmanı ve Ankaragücü maçında galibiyeti getiren kritik goller atmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in performansını ödüllendirme kararı almış ve sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. 22 yaşındaki hücum oyuncusunun mali şartları belli oldu, işte detaylar...

Bu sezon 4 milyon TL olan garanti ücreti 7 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu gelecek sezonlarda sırasıyla 10, 12, 14 ve 18 milyon TL kazanacak. Takım içi dengeler dikkate alınarak maaşında iyileştirme yapılan Barış Alper, sezon başında Rusya'dan teklif almıştı. Teknik direktör Okan Buruk, takımda kalmasına ikna ettiği oyuncuyu joker olarak kullandı.

İLK 11'E HAZIRLIYOR

Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sol açık oynayan ve İcardi'ye gol pası veren Barış Alper, Fenerbahçe deplasmanında forvetteydi. Okan Buruk, son 5 maç için Barış Alper'i ilk 11'e hazırlıyor.