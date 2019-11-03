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Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler diye gözaltına alındılar

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Tebriz'de cuma günü oynanan Traktör-İstiklal futbol maçı sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, söz konusu maçta "futbol dışı atılan bazı sloganlarla" ilgili soruyu Zülfikari, "Şu ana kadar futbola uymayan davranışlarda bulunan sadece 7 kişi gözaltına alındı ki söz konusu
 davranışta bulunanların sayısı çok azdı." şeklinde cevapladı.
 
Yargı ve istihbarat birimlerinin pankart açan 3-4 kişinin peşinde olduğunu dile getiren Zülfikari, pankartın içeriği ve gözaltına alınan taraftarların hangi takımı desteklediği ve sloganları hakkında bilgi vermedi.
 
İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in cuma günü karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisinde bulunarak asker selamı vermişti. Bazılarının da rejim aleyhtarı pankart açıp sloganlar attığı iddia edilmişti.

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