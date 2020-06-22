22 Haziran 2020 Pazartesi 16:02 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:02

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor ile Barış Sungur transferi konusunda el sıkışmıştı. Transferde yeni bir mesafe kat ettiği ve 18 yaşındaki forvetin artık Fenerbahçe forması giymesine çok az kaldığı ortaya çıktı.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen 18 yaşındaki forvet Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler’in İzmir ekibine bu transfer için 500 bin TL ödemesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu hafta transferle ilgili resmi açıklamayı yapacak.

Barış Sungur, Gölcükspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in ardından Kanarya’nın yeni sezon öncesindeki ikinci resmi transferi olacak.

Fanatik