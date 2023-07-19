Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'da

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı. Bartuğ Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya'ya 1.2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek.

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.

BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2020–2022 Galatasaray

2022– Marsilya