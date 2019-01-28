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Başakşehir - Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. 
 
Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.     
 
Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.     
Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.      
 
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.     
 
KASIMPAŞA CEPHESİ
 
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
 
Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor.
 
İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.
 
Kasımpaşa'da 4 eksik
 
Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
 
Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
 
Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.
 
MUHTEMEL 11’LER
 
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Caiçara, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Turan, Edin Visca, Mossoro, Robinho
 
Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Popov, Özgür Çek, Pavelka, Tarkan Serbest, Trezeguet, Hajradinovic, Koita

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