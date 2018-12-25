Başakşehir 2 veriyor Fernandes 3,3 istiyor

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan lider Başakşehir’in gündeminde bir süredir Manuel Fernandes vardı. Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi. Turuncu-Lacivertliler’in ise 2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacağını belirttiği ve görüşmelerin bu nedenle askıya alındığı ifade edildi. Fernandes’in Rus ekibindeki sözleşmesi sezonunda sonunda bitecek.

(Fanatik)