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Başakşehir 2 veriyor Fernandes 3,3 istiyor

Başakşehir ile masaya oturan Portekizli yıldız Manuel Fernandes, 3,3 milyon euro'dan aşağı inmiyor.

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Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan lider Başakşehir’in gündeminde bir süredir Manuel Fernandes vardı. Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi. Turuncu-Lacivertliler’in ise 2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacağını belirttiği ve görüşmelerin bu nedenle askıya alındığı ifade edildi. Fernandes’in Rus ekibindeki sözleşmesi sezonunda sonunda bitecek.

(Fanatik)

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