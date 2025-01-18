İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Başakşehir 3 puanı 2 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Başakşehir, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 29'a yükseltti.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Başakşehir 3 puanı 2 golle aldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Çmer Ali Şahiner kaydetti.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KAÇIRDI

Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.