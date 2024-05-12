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Spor

Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Başakşehir 3 puanı tek golle aldı
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Süper Lig'de 36. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Başahşehir oldu.

Başakşehir'in deplasmanda kazandığı maçta tek golünü 29. dakikada Davidson kaydetti.

Sivasspor'un 45. dakikada Koita ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından golden önce ofsayt tespit edildiği için iptal edildi. Sivaspsorlu İbrahim Akdağ ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki gerilimin ardından iki isme kırmızı kart çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise soyunma odasında kırmızı kart gören bir başka isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 58'e yükseltti. Sivasspor 48 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • RAMS Başakşehir
  • EMS Yapı Sivasspor

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