İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0436
  • EURO
    47,6379
  • ALTIN
    4464.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir 68. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor
Spor

Başakşehir 68. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Universitatea Craiova deplasmanına konuk olacak Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 68. maçına çıkacak.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Başakşehir 68. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 68. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 67 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 101 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 92 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi3117956229
TOPLAM6726172410192

AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 18. MAÇ

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 17 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 3'ünden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 34 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 17 gol gördü.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Deniz Türüç (36)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.