Başakşehir, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında üst sıralara oynayan iki takımın maçında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, bu gole 58. dakikada Samet Akaydın ile karşılık verdi. Başakşehir, 4 dakika sonra 62'de bu kez Serdar Gürler ile öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 34 puana yükseldi. Adana Demirspor, 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Belhanda ve Ndiaye ile hızlı paslaşarak rakip ceza sahasına giren Onyekuru'nun altı pas önünde sol çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

41. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan Lima'nın ortasında altıpas önünde Okaka kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in penaltı noktasına çevirdiği topa Ndayihsimiye vurdu. Altıpas çizgisi üzerinde Rodrigues'e çarpan top sonrasında VAR'dan uyarı geldi. Saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Rodrigues'in elle müdahalesi nedeniyle penaltı kararını verdi.

52. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, topu kaleci Ertaç'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde ön direğe gelen topa iyi yükselen Samet kafayı vurdu, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-1.

62. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Ömer Ali'nin ön direğe yaptığı ortada Okaka'dan seken topa Serdar yakın mesafeden kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.

72. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gökhan İnler'in Başakşehir ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan sağına uzandı ve topu köşeden çıkardı.

75. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Akintola'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Adana Demirspor beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı topu Belhanda kontrol etti. Belhanda'nın şutunda Duarte kale önünde yaptığı müdahale ile golü engelledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 73 Münir), Berkay Özcan (Dk. 73 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 84 Szysz), Okaka

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 67 Gökhan İnler), Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 67 Akintola), Emre Akbaba (Dk. 81 Gulbrandsen), Belhanda, Onyekuru (Dk. 81 Gökhan Töre)

GOLLER: Dk. 52 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 62 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 28 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Rodrigues, Dk. 52 Belhanda (Adana Demirspor)