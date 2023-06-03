Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86. dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Ev sahibi Adana Demirspor'da Younes Belhanda 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'a yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.