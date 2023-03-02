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Spor

Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kamp için gittiği Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antalya'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Başakşehir, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 40 puanla 4. sırada yer aldı.

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