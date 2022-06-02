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Spor

Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Başakşehir, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile yeni sözleşme uzattı.

DHA2 Haziran 2022 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz.ep" denildi.

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