Başakşehir Alican Özfesli ile anlaşmaya vardı

Medipol Başakşehir, Alican Özfesli transferini resmen açıkladı. İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu’da başarılar dileriz"