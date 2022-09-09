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Spor

Başakşehir, Alican Özfesli'yi Erzurumspor FK'ya kiraladığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Alican Özefesli'yi Spor Toto 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'ya kiraladığını duyurdu.

AA9 Eylül 2022 Cuma 18:31 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.

ALİCAN ÖZEFESLİ KİMDİR?

1 Ocak 1997 Konak doğumlu olan Alican Özfesli, futbola İzmir Gençlikspor'da başladı. 1 yılın ardından Bucaspor'a transfer olan Alican, 5 sezon forma giydikten sonra Altınordu Akademisi'nin yolunu tuttu. Genç futbolcu 3 yıl çeşitli altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu.

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