Başakşehir, Alican Özfesli'yi Erzurumspor FK'ya kiraladığını açıkladı

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.

ALİCAN ÖZEFESLİ KİMDİR?

1 Ocak 1997 Konak doğumlu olan Alican Özfesli, futbola İzmir Gençlikspor'da başladı. 1 yılın ardından Bucaspor'a transfer olan Alican, 5 sezon forma giydikten sonra Altınordu Akademisi'nin yolunu tuttu. Genç futbolcu 3 yıl çeşitli altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu.