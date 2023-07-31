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Spor

Başakşehir altyapısında oynayan Ömer Faruk Kayaca bıçaklı saldırıya uğradı

Süper Lig ekibi Başakaşehir altyapısında forma giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Ömer Faruk Kayaca, Güngören Mahallesi'ndeki bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Başakşehir altyapısında oynayan Ömer Faruk Kayaca bıçaklı saldırıya uğradı
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Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, İstanbul Güngören Mahallesi'nde bulunan bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç futbolcu, hastanede yaşam savaşı veriyor.

ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRAKİ GÜN SALDIRIYA UĞRADI

Daha önceden tartıştığı kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayan genç futbolcu Ömer Faruk Kayaca, bıçakla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

Anne ve babasını 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen futbolcu Ömer Faruk Kayaca'nın hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.

  • Başakşehir Futbol Kulübü
  • Ömer Faruk Kayaca
  • futbol
  • altyapı

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