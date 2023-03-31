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Spor

Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Medipol Başakşehir, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

AA31 Mart 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlayacak
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, 41 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.

MKE Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıkacak. Ligde 25 puanı bulunan MKE Ankaragücü averajla 15. sırada haftaya girdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

ADNAN JANUZAJ KIRMIZI KART CEZALISI

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, yarın forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 4 futbolcu yarınki maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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