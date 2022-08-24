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Spor

Başakşehir, Antwerp maçına hazır

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. play-off turu rövanş maçında evinde Antwerp ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. play-off turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli takım, müsabakanın oynanacağı Bosuil Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan ve ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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