Başakşehir, Antwerp maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. play-off turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli takım, müsabakanın oynanacağı Bosuil Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.



İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan ve ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.