Başakşehir avantajı kaptı

12 Mart 2020 Perşembe 22:49 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:58

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir evinde FC Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı ele geçirdi.

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Başakşehir, yakaladığı önemli pozisyonları uzun süre değerlemdiremedi. Temsilcimiz, 87. dakikada Demba Ba'nın ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve topun başına gelen kaptan Edin Visca, 88. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve maç da bu skorla sonuçlandı.

Başakşehir'de Enzo Crivelli, 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alınırken, Robinho oyuna dahil oldu.

Mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü 23:00'da Danimarka'da seyircisiz oynanacak.

BAŞKANLAR TRİBÜNDE

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı son 16 turu ilk maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları da tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez ve İsmail Erdem, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da tribünden izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski milli takım teknik direktörleri Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı, aynı araçla stada geldi ve karşılaşmayı takip etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mehmetçik'e destek vermek için tüm spor camiasını karşılaşmaya davet etmişti.

TRİBÜNLER KIRMIZI BEYAZ

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi.

Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.