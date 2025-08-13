İSTANBUL 29°C / 23°C
  • Spor
  • Başakşehir, Avrupa kupalarında 100 gole ulaştı
Spor

Başakşehir, Avrupa kupalarında 100 gole ulaştı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Davie Selke'nin Viking'e attığı golle birlikte Avrupa kupalarında 100 gole ulaştı.

IHA13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:39 - Güncelleme:
Başakşehir, Avrupa kupalarında 100 gole ulaştı
ABONE OL

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin Başakşehir adına tek golünü atan Davie Selke, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında 100. golünü kaydetti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, turu geçen takım oldu. Başakşehir, bugünkü karşılaşmada Alman santrfor Davie Selke'nin fileleri havalandırmasıyla Avrupa kupalarında 100. golünü de ulaştı. Yaz transfer sezonunda kadroya katılan 30 yaşındaki golcü, Norveç'te oynanan ilk maçta da son dakikalarda turuncu-lacivertli ekibin 3. golünü kaydetti.

Selke, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nuno Da Costa'ya bıraktı.

