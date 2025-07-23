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Spor

Başakşehir, Avrupa sahnesine 63. kez çıkacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Başakşehir, Avrupa sahnesine 63. kez çıkacak
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Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi2614845225
TOPLAM622316239188

AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 13. MAÇ

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDAKİ "İLK"LERİ VE "EN"LERİ ŞÖYLE:

Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (22)

En çok gol atan: Edin Visca (11)

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