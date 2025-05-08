Başakşehir, Avrupa yolunda hata yapmak istemiyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, ligde geride kalan 34 haftada oynadığı 32 maçta 15 galibiyet, 11 mağlubiyet, 6 da beraberlik alarak topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

2014 yılında yeni ismiyle Süper Lig'de yarışmaya başladığı günden bu yana 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertli ekip, sezonu ilk 4'te bitirmesi halinde direkt Avrupa'ya gidebilecek. Başakşehir, bu doğrultuda Fenerbahçe maçından 3 puan için sahaya çıkacak.

HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ EŞİTLEMEK

Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı 10 maçta 4 kez galip geldi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçlardan 5 defa puansız ayrılırken, 1 müsabakada da berabere kaldı. Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe karşısında galip gelerek, evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile galibiyet sayılarını eşitlemeyi hedefliyor.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Çağdaş Atan, teknik direktörlük kariyerinde bu zamana kadar Fenerbahçe ile 8 kez karşı karşıya geldi. Kayserispor ve Başakşehir ile 3'er kez, Alanyaspor ile de 2 defa sarı-lacivertlilere rakip olan Atan, 7 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak henüz galibiyet alamadı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini almak peşinde.

İÇ SAHADA SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'de evinde çıktığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Başakşehir, bu alanda 8. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonunda iç sahada üst üste 3 maçta galibiyet alamadı. Sahasında son olarak Konyaspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Boz Baykuşlar, Fenerbahçe karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez taraftarı önünde üst üste 3 kez galip gelmek istiyor.

PİATEK, KRALLIK YARIŞINDA 2. SIRADA

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 21 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, 24 golü bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor. Piatek'i 19 golle Simon Banza ve 16 golle de Yusuf En-Nesyri takip ediyor.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Başakşehir'de, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı devam eden Ousseynou Ba'nın durumu maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny, Hamza Güreler ve Ousseynou Ba da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 36. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.